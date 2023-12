Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: un contrat ferroviaire remporté en Lettonie information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé vendredi avoir remporté en groupement avec le polonais Budimex et l'italien Rizzani de Eccher un contrat portant sur les travaux d'un projet ferroviaire en Lettonie.



L'accord concerne les missions de génie civil et de pose de voies d'un tronçon long d'environ 230 kilomètres de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse

Rail Baltica.



Cette section a vocation à intégrer les Etats Baltes au réseau ferroviaire européen avec la création d'une liaison entre Helsinki (Finlande) et Varsovie (Pologne).



Le contrat, qui comprend notamment 175 ouvrages d'art et 11 passages à faune, est estimé à 3,7 milliards d'euros.



Le tronçon remporté par le consortium sera conçu pour une vitesse de 249 km/h pour les trains de transport de passagers et 120 km/h pour les trains de fret.



Le début des travaux est prévu au premier semestre 2024.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.12%