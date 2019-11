Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : transfert de 17.855 actions la semaine dernière Cercle Finance • 28/11/2019 à 14:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour le transfert, entre le 18 et le 21 novembre, de 17.855 de ses propres actions. Ce transfert a été effectué au prix moyen pondéré de 37,165 euros, pour un montant total de 700.296 euros.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.10%