Eiffage : succès de l'augmentation de capital pour salariés

(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé le succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Sénégal. Plus de 51 000 salariés (72,6 % des salariés éligibles) ont en effet souscrit à cette 31e campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021. L'augmentation de capital s'élève à 190,2 ME et consiste en l'émission de 2 364 781 actions nouvelles (représentant 2,41 % du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 80,43 euros. En conséquence, le capital de la société a été porté de 392 à 401 ME, soit 100 364 781 actions de 4 euros. A l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 détiendra 2,94 % du capital de la société compte tenu d'une décote de 20 % sous la forme d'attribution d'actions Eiffage livrées au FCPE.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +2.81%