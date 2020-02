Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : signe un nouveau contrat avec la Deutsche Bahn Cercle Finance • 13/02/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Eiffage a signé un nouvel accord avec la Deutsche Bahn pour la réalisation du dernier lot pour la rénovation de la ligne ferroviaire Oldenbourg-Wilhelmshaven en Basse-Saxe en Allemagne. Le contrat porte sur un tronçon de 10 kilomètres situé entre Oldenbourg et Rastede. Sur les 151 millions d'euros de travaux prévus, près de 117 millions d'euros seront assurés par Eiffage. Sur les six contrats que comptait le programme, cinq ont été attribués au groupement mené par Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.09%