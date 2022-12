Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: signe un contrat pour un parc éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 17:48









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté le contrat attribué par Éoliennes en Mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier pour la fabrication des 62 pièces de transition du futur parc éolien offshore



Le parc sera situé au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier.



Le parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier aura une capacité totale de 496 MW et produira en moyenne annuellement 1 900 GWh pour alimenter près de 800 000 personnes en électricité durable, soit plus que la population actuelle de la Vendée.



Sa mise en service est planifiée courant 2025.







