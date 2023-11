Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: signe un contrat pour les ports de Toulon information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eiffage et Sodeports signent un contrat pour la concession de l'exploitation et le réaménagement des 10 ports de plaisance de la rade de Toulon.



La Métropole de Toulon Provence Méditerranée a retenu le groupement Eiffage Concessions et Sodeports, pour le contrat portant sur le réaménagement, le développement, l'entretien, la gestion et l'exploitation, pour une durée de 30 ans, des ports de plaisance de la rade de Toulon.



Le montant global d'investissement s'élève à près de 80 millions d'euros sur toute la durée du contrat, auxquels s'ajouteront les dépenses de gros entretien.



Cette délégation concerne les ports et espaces portuaires suivants : Toulon Darse Nord, Toulon Vieille Darse, Vieux-Port de la Seyne-sur-Mer, Espace Grimaud, Balaguier, Manteau, Tamaris, Lazaret y compris le secteur des aquaculteurs, Pin Rolland et Saint-Mandrier.





