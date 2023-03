Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: signe un contrat pour le métro de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 18:17

(CercleFinance.com) - Eiffage et NGE ont remporté en groupement un deuxième contrat attribué par Tisséo, Autorité organisatrice des mobilités, pour les travaux de génie civil des tunnels, des stations et des ouvrages de la future ligne C du métro de Toulouse.



Le montant global du contrat s'élève à 233 millions d'euros (part Eiffage 65 % et part NGE 35 %).



Le groupement, dont Eiffage est mandataire au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, sera en charge des études et de la réalisation d'un tunnel de 3,85 kilomètres, de 3 stations et de 4 ouvrages annexes en inter-stations.