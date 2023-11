Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: signe un contrat de 234 ME en Norvège information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté le marché de conception construction attribué par Statens Vegvesen, société détenue par le ministère norvégien des Transports, pour la réalisation, à Kristiansand en Norvège, de la nouvelle section de l'autoroute urbaine E18-E39 reliant Gartnerløkka à Kolsdalen.



Le contrat porte sur un montant de plus de 234 millions d'euros (2 755 millions de NOK).



Le marché a pour objectif d'augmenter la capacité de l'échangeur principal d'accès au centre ville et aux activités portuaires de la 6e ville du pays.



Il concerne la réalisation d'un tracé autoroutier à 2x2 voies de 1,4 kilomètre en zone urbaine dense, qui inclut la construction de 12 ouvrages, la reconstruction de 1,5 kilomètre de voies ferrées, ainsi que le réaménagement du terminal de ferry existant et l'installation d'équipements électriques et d'ingénierie du trafic.





