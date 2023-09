Eiffage: signe un contrat de 192 ME à Dakar information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 18:37

(CercleFinance.com) - Eiffage, à travers Herbosch-Kiere filiale d'Eiffage Benelux, a signé en groupement (50/50) avec Enshore Subsea un contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal, attribué par MCA-Sénégal II.



Cette opération, dont le montant global s'élève à 205 millions de dollars (192 millions d'euros), répond à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours.



Herbosch-Kiere et Enshore Subsea installeront deux câbles électriques de 225 kVm et de 16 kilomètres de long en mer ainsi que six câbles électriques de 2 kilomètres de long et de 225 kVm sur terre, entre la côte ouest (Rive Bel Air) et la côte est (Cap des Biches) de la baie de Dakar.