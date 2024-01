Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: signe un contrat avec la Ville de Paris information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, a remporté deux des quatre lots de construction du projet de reconversion, par la Ville de Paris, du site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de la capitale.



Le montant du contrat est de plus de 63 millions d'euros. Ce projet comprend la création de 600 logements, de locaux dédiés à l'économie sociale et solidaire ainsi que d'équipements publics et culturels.



Le lot ' Petit ' sera composé de 183 logements et de locaux d'activités répartis sur quatre bâtiments pour une surface totale de plus de 12 000 m2.



Le lot ' Chaufferie ' intégrera 98 logements, 32 hébergements d'urgence, 25 pensions de familles et des locaux d'activités pour une surface totale de plus de 9 000 m2 sur trois bâtiments.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.49%