Eiffage : signature d'un contrat en groupement à Dakar pour 192 millions d'euros

(AOF) - Eiffage, à travers Herbosch-Kiere filiale d'Eiffage Benelux, a signé en groupement (50/50) avec Enshore Subsea (entreprise britannique spécialisée dans le domaine de l'ingénierie sous- marine), un contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal, attribué par MCA-Sénégal II. Le montant global s'élève 192 millions d'euros.

Cette opération répond à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours. Elle fait partie des différents projets développés dans le cadre du programme Senegal Power Compact (accord de don d'investissement entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique), qui a pour objectif de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté dans le pays.