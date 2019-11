EIFFAGE se renforce dans APRR et ADELAC

(AOF) - Eiffage a conclu un accord en vue d'acquérir 4 % du capital de MAF2, actionnaire indirect d'APRR (50 % moins 1 action) et d'ADELAC (25,1 %). Une fois réalisée, cette transaction effectuée de gré à gré avec les actionnaires actuels de MAF2, pour un investissement net proche de 150 millions d'euros, permettra le renforcement indirect d'Eiffage de 2 % au capital d'APRR et d'ADELAC (A41 Nord) au travers de de MAF2 et l'accompagnement de l'évolution de la gouvernance de cette dernière.

Par ailleurs, afin d'accompagner APRR dans ses missions, une convention de prestations de services sera conclue avec Eiffage.

Enfin, les actionnaires d'APRR ont décidé du lancement des travaux de refinancement par anticipation d'APRR et d'Eiffarie.

L'investissement dans MAF2 qui sera financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible, est soumis à des conditions suspensives et réglementaires usuelles et devrait être finalisé au cours du 1e semestre 2020