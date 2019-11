Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : se renforce dans APRR et ADELAC Cercle Finance • 21/11/2019 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eiffage a conclu un accord pour acquérir 4 % du capital de MAF2, actionnaire indirect d'APRR (50 % moins 1 action) et d'ADELAC (25,1 %). ' Cette transaction effectuée de gré à gré avec les actionnaires actuels de MAF2, pour un investissement net proche de 150 millions d'euros, permettra le renforcement indirect d'Eiffage de 2 % au capital d'APRR et d'ADELAC (A41 Nord) au travers de MAF2 et l'accompagnement de l'évolution de la gouvernance de cette dernière ' indique le groupe. Afin d'accompagner APRR dans ses missions, une convention de prestations de services sera conclue avec Eiffage. L'investissement dans MAF2 sera financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.87%