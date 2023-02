Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: s'est renforcé sur le secteur santé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 14:30

(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes annonce avoir renforcé son activité sur le marché des infrastructures de santé en 2022 via le gain de plusieurs contrats majeurs. La société précise avoir totalité pour ce secteur une prise de commandes de près de 250 millions d'euros sur l'exercice.



Eiffage estime d'ailleurs que le plan ' Ségur de la Santé ' en France, pour la transformation et la rénovation des infrastructures, ainsi que la modernisation du système de santé confirme la pertinence de sa stratégie.



En 2022, Eiffage Énergie Systèmes a notamment remporté en groupement dans le cadre du projet de construction du Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace (NCHPG) à Monaco, les lots chauffage/ventilation/climatisation/ désenfumage (CVCD), plomberie et électricité.



Le montant de la commande en phase 1 est de plus de 95 millions d'euros (part Eiffage : 86 millions d'euros) et une phase 2 est en cours de contractualisation.



Les équipes oeuvrent aussi pour le CHU de Nantes qui est le plus grand projet hospitalier de France. Eiffage Énergie Systèmes a remporté le marché électricité courants forts/courants faibles du lot principal de 115 000 m². Le montant du marché est de près de 45 millions d'euros.