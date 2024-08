Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: résultat net pdg en baisse de 2,6% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Eiffage publie un chiffre d'affaires de 11,09 milliards d'euros au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 6,3% à structure réelle par rapport à la même période un an plus tôt et de +3% à périmètre et change constant.



Dans le détail, dans la branche Construction, l'activité est en baisse de 12,4 % (- 12,5 % pcc) à 1,93 milliard d'euros, dans la branche



Infrastructures, le chiffre d'affaires est en hausse de 9,2 % (+ 8,7 % pcc) à 3,98 milliards d'euros, dans la branche Énergie Systèmes, l'activité croît de 17,6 % (+ 7,6 % pcc) à 3,33 milliards d'euros.



Enfin, dans les Concessions, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,6 % (+ 3,5 % pcc) à 1,86 milliard d'euros.



Le groupe publie un résultat opérationnel courant de 997 ME, en baisse de 1,2%, pour un résultat net part du groupe de 382 ME (-2,6%).



Le carnet de commandes ressort quant à lui à 28,4 MdsE, en hausse de 43%.

Pour 2024, le groupe estime que le résultat net part du Groupe pourrait être 'du même ordre qu'en 2023'.





Valeurs associées EIFFAGE 95,36 EUR Euronext Paris +1,36%