Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : rénove l'éclairage public de la cité de l'Etoile Cercle Finance • 21/04/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui qu'Expercité, la structure de gestion du patrimoine urbain d'Eiffage Energie, est chargée de rénover l'éclairage public de la cité de l'Etoile, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du Grand Quadrilatère, à Bobigny (93). À l'issue des travaux, 53 ensembles d'éclairage seront répartis à travers la cité de l'Étoile : 28 colonnes de 5,4 mètres de haut seront installées dans le square et 24 candélabres de 7 mètres de haut seront disposés le long des rues de la cité. Les luminaires fonctionneront à 100 % jusqu'à 22h00, à 75 % entre 22h00 et minuit et à 50 % de minuit à 05h00 du matin, permettant à la ville de réaliser des économies d'énergie conséquentes. L'opération de ' démolition-reconstruction ' de la cité de l'Etoile est en cours et s'achèvera avant l'été, précise Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.21%