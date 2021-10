Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : rénovation de plus de 8 000 logements des armées information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 08:29









(CercleFinance.com) - Eiffage et Arcade-VYV ont été désignés ' attributaire pressenti ' du premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée du parc de logements domaniaux sur le territoire du ministère des Armées. Ce contrat, d'une durée de 35 ans, s'inscrit dans le programme ' Ambition Logements ' du Plan Famille du ministère des Armées pour le développement de l'offre de logements au profit des ressortissants du ministère. ' Dans le cadre de ses missions, le groupement assurera la rénovation de plus de 8 000 logements avec un objectif d'amélioration de sa performance énergétique et la construction d'environ 3 000 logements neufs répartis sur 55 sites sur l'ensemble du territoire, dans une démarche bas carbone ' indique le groupe.

