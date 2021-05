Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte un marché d'entretien à Anglet Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté un lot du marché d'entretien de la commune d'Anglet (64), fait savoir la société aujourd'hui. L'opération a été remportée en 'mieux-disance' grâce au procédé d'enrobé à froid 'Recytal Biocold' et aux économies de carbone qu'il génère, assure Eiffage. 'En incluant des critères environnementaux à sa notation, la ville d'Anglet, nous a donné l'occasion de mettre en avant notre savoir-faire en matière de produits décarbonés', ajoute l'entreprise.

