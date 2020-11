EIFFAGE remporte un contrat sur le parc éolien offshore Dogger Bank en Angleterre

(AOF) - Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), a remporté en groupement avec

Sif (entreprise néerlandaise spécialisée dans les fondations offshore) le contrat de fabrication

et de fourniture des monopieux et pièces de transition (environ 260 kilotonnes d'acier) pour

les deux premières phases du projet de parc éolien offshore Dogger Bank en Angleterre. Le montant du contrat n'a pas été spécifié.

Dans le cadre de ce contrat, Smulders façonnera l'acier secondaire des pièces de transition et procèdera à l'assemblage, au revêtement et aux tests des pièces de transition entièrement équipées. Sif fabriquera et livrera les monopieux et l'acier primaire destiné aux pièces de transition, et assurera l'intégration de tous les composants des fondations.

La fabrication débutera dans les usines belges et polonaises de Smulders en mai 2021. L'assemblage, qui aura lieu sur le site belge d'Hoboken, doit durer une dizaine de mois. La première phase (Dogger Bank A) devrait être opérationnelle en 2023.

Le parc éolien Dogger Bank, mené par le groupement composé de SSE Renewables et Equinor, sera situé en mer du Nord, à plus de 130 kilomètres au large des côtes anglaises du Yorkshire. D'une capacité de 3,6 GW, il sera le plus grand parc éolien offshore du monde et sera développé en trois phases : Dogger Bank A, B et C.

Les deux premières phases (Dogger Bank A et B) comptent 190 fondations au total. Chaque fondation se compose d'un monopieu et d'une pièce de transition immergés à une profondeur variant entre 18 et 63 mètres.

Dogger Bank est le premier projet éolien offshore britannique à recourir au système de transmission de courant continu à haute tension (CCHT), et aura la capacité d'alimenter plus de 4,5 millions de foyers du Royaume-Uni, soit environ 5 % de la production d'électricité du pays.

AOF - EN SAVOIR PLUS