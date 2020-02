Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte un contrat en groupement en Allemagne Cercle Finance • 17/02/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté, au travers de sa filiale Eiffage Concessions, en groupement (50/50) avec Johann Bunte Bauunternehmung, un contrat de partenariat public-privé d'une durée de trente ans. 'Attribué par la direction des autoroutes de Bavière du Nord (Autobahndirektion Nordbayern), pour le compte du ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques (BMVI), ce contrat porte sur la section d'environ 76 kilomètres de l'autoroute A3, située entre Biebelried et Fürth/Erlangen, en Allemagne', explique Eiffage. La société dédiée, A3 Nordbayern GmbH & Co. KG, sera chargée de la conception, de l'élargissement de 4 à 6 voies, de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que du financement partiel de ces prestations. 'Les travaux débuteront en mai 2020 pour s'achever en novembre 2025. Un phasage spécifique des travaux est prévu afin de réduire leur impact sur la circulation. Le montant total des travaux est d'environ 1,5 milliard d'euros', indique encore Eiffage.

