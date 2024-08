Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: remporte un contrat de 700 ME en Seine-Saint-Denis information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction (mandataire), annonce avoir remporté en groupement avec l'agence d'architecture Groupe-6 et le bureau d'études Ingérop, le marché global sectoriel pour la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance sur une durée de cinq ans d'un ensemble tertiaire du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, situé à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.



Le montant du contrat est de près de 700 millions d'euros.







Valeurs associées EIFFAGE 93,28 EUR Euronext Paris -0,15%