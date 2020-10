Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte un contrat de 120 millions d'E en Espagne Cercle Finance • 28/10/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - La filiale d'Eiffage, Eiffage Energía, a remporté le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement & construction) du méga-parc photovoltaïque Campanario (250 MWc) en Espagne pour un montant de plus de 120 millions d'euros. Le projet prévoit la réalisation de cinq centrales photovoltaïques contigües de 50 MWc chacune, soit une puissance totale de 250 MWc. Un peu plus de 563 000 modules solaires de 440 à 445 Wc chacun seront installés sur une superficie de 400 hectares. Le méga-parc photovoltaïque Campanario alimentera près de 122 000 foyers avec une production d'énergie annuelle estimée à 96,5 GWc et devrait éviter le rejet de plus de 187 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La livraison de cette nouvelle infrastructure électrique majeure en Espagne est prévue pour fin 2021.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -4.22%