Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte un contrat avec Vinci Energies Cercle Finance • 06/02/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce soir que le groupement Aline, piloté par Eiffage au travers du GIE Eiffage Énergie Systèmes Ferroviaires, en partenariat avec Vinci Energies via sa filiale SDEL Transport Grands Projets, vient de remporter le contrat pour la réalisation de l'architecture électrique des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Ce contrat a été signé pour un montant de plus de 68 millions d'euros. 'Le marché porte sur la portion de la ligne 16 comprise entre la gare de Saint-Denis Pleyel et la gare de Clichy Montfermeil, et intègre le centre d'exploitation d'Aulnay-sous-Bois. Pour la ligne 17, il concerne le tronçon nord compris entre la gare Le Bourget RER et la station Triangle de Gonesse. Les deux lignes cumulent 30 kilomètres de voies, 10 gares et 32 ouvrages annexes', expliquent Eiffage et Vinci Energies.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.98%