Eiffage: remporte un contrat auprès de TSO Amprion

(CercleFinance.com) - Eiffage, via sa filiale allemande Eiffage Infra-Bau, et en groupement à parité avec le groupe néerlandais De Romein, indique avoir remporté le contrat de partenariat attribué par le groupe allemand TSO Amprion GmbH.



Celui-ci porte sur des travaux de génie civil des infrastructures destinées à transporter l'électricité des parcs éoliens offshores en mer du Nord vers la région Rhin-Main, dans le sud de l'Allemagne.



Il s'agira de créer un corridor énergétique de la Basse-Saxe à la région économique de Hesse, sous la forme d'un système de conduites pour câbles de 600 kilomètres.



Après une phase de conception finalisée en collaboration avec Amprion, les travaux seront réalisés entre 2028 et 2032.



A sa livraison, ce corridor accueillera quatre lignes de transport d'électricité d'une puissance de 2 GW chacune.







