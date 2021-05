EIFFAGE remporte un contrat à Leverkusen en Allemagne

(AOF) - Eiffage, au travers d'Eiffage Métal et ses filiales SEH (Allemagne) et Iemants (Belgique), vient de remporter en groupement avec Hochtief et Max Bögl le marché pour la réalisation d'un nouveau pont sur le Rhin à Leverkusen en Allemagne, pour un montant de 180 millions d'euros dont 116 millions d'euros pour Eiffage. Le futur pont à 2 x 3 voies, situé sur le tracé de l'autoroute A1, reliera Leverkusen à Trèves. Ce projet vise à doubler la capacité de l'ouvrage existant devenu sous-dimensionné et participe à la démarche d'amélioration de la qualité des ponts en Allemagne.

Attribué par Autobahn GmbH (société gestionnaire responsable du réseau autoroutier en Allemagne), le marché porte sur la construction d'un ouvrage long de 1 068 mètres composé d'une section métallique à haubans de 689 mètres et d'une section en béton. Les éléments métalliques, totalisant près de 16 000 tonnes d'acier, seront fabriqués dans les usines européennes du Groupe, dont l'usine de Lauterbourg en Alsace, et seront livrés par le Rhin.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.