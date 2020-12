Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte le Grand Prix SIMI 2020 Cercle Finance • 23/12/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remporté le Grand Prix SIMI 2020 dans la catégorie 'Parc de bureaux' pour l'opération 'Jardins du LOU', un ensemble de plus de 28 000 m2 de bureaux situé dans le centre de Lyon. Eiffage précise qu'une véritable démarche d'économie circulaire a été adoptée dans le cadre de ce projet afin de réduire la consommation des ressources naturelles et renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets issus des travaux.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.13%