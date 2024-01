Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: remporte le contrat pour la construction de Hélios2 information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Eiffage, a remporté le marché en groupement pour la réalisation de ' Hélios 2 ', extension de 37 945 m2 de surface de plancher du Campus Thales - Hélios situé sur le pôle tertiaire de Vélizy-Meudon.



Ce projet consiste en la construction d'un immeuble sur 6 niveaux développant des bureaux, des espaces communs intégrant notamment un pôle de restauration d'entreprise, ainsi qu'un parking en sous-sol sur 3 niveaux.



Le site sera agrémenté de 9 000 m2 d'espaces extérieurs végétalisés et disposera de terrasses végétalisées.





