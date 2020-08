Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : remporte, en groupement, un contrat en Belgique Cercle Finance • 25/08/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce soir avoir remporté, en groupement, un contrat portant sur la réalisation du nouveau siège de la RTBF à Bruxelles, pour un montant de près de 100 millions d'euros. 'Baptisé Media Square, le futur bâtiment d'une superficie de près de 40.000 m2 accueillera les collaborateurs de la RTBF. La RTBF souhaitait un bâtiment neuf répondant aux évolutions de son activité, des modes de travail et affichant de hautes performances énergétiques', indique le groupe. Les travaux viennent de débuter, pour une livraison prévue en 2024.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.07%