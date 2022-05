Eiffage remporte deux contrats majeurs dans l’éolien offshore en Allemagne

(AOF) - Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d’Eiffage Métal), vient d’être désigné lauréat par Ørsted, numéro un mondial de l’éolien offshore, de deux contrats pour la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne.

Smulders sera en charge des structures secondaires des fondations des 23 éoliennes et de la sous-station offshore pour Gode Wind 3 ainsi que de celles des fondations des 83 éoliennes du parc offshore Borkum Riffgrund 3. Smulders fournira notamment les structures d'accostage, les échelles extérieures, les plateformes internes suspendues et les cages d'anode servant à la protection contre la corrosion.

Ces équipements seront majoritairement fabriqués par l'usine polonaise de Smulders avant d'être transportés vers la côte où ils seront assemblés et le système électrique installé. Leur production débutera en mai 2022 et durera jusqu'au premier trimestre 2023.

Le parc éolien offshore Borkum Riffgrund 3, situé dans la mer du Nord allemande, aura une capacité totale de 913 MW et devrait être mis en service en 2025. Le parc Gode Wind 3, également au large de la côte allemande, aura une capacité totale de 253 MW et devrait être mis en service en 2024. Une fois achevés, ces parcs éoliens produiront chaque année l'équivalent de la consommation d'environ 1,2 million foyers en Allemagne.

