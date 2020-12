Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : relèvement de la note dans le classement du CDP Cercle Finance • 14/12/2020 à 13:26









(CercleFinance.com) - Eiffage fait part d'un relèvement de sa note de B à A- dans le classement Climate Change 2020 du CDP, organisation internationale indépendante qui collecte les informations des entreprises sur leurs actions pour faire face au changement climatique. Le groupe de BTP et de concessions explique s'y 'distinguer particulièrement pour sa gouvernance, son identification des risques liés au climat et le développement des opportunités d'affaires en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre'.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.99%