Eiffage : reçoit trois certificats QSE de l'AFNOR

(CercleFinance.com) - L'AFNOR a délivré trois certificats à Eiffage Aménagement, Eiffage Immobilier et Eiffage Construction en France, fait savoir Eiffage aujourd'hui. Ces trois certificats concernent le management de la qualité (ISO 9001), la sécurité au travail (ISO 45001) et le management de l'environnement et du développement durable (ISO 14001). 'L'AFNOR atteste ainsi de la qualité de notre système de management Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), pour toutes nos activités en France liées à nos 3 métiers d'aménageur-promoteur-constructeur ', a réagi la société. Pour rappel, l'AFNOR, association française de normalisation, vise à animer et coordonner les processus d'élaboration des normes et à en promouvoir l'application.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.92%