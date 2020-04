EIFFAGE reçoit l'ordre de travaux pour le projet H2S au Royaume-Uni

(AOF) - Eiffage a annoncé que la joint-venture Eiffage Kier, qui a récemment intégré deux nouveaux partenaires : BAM Nuttall et Ferrovial Agroman, vient de recevoir l'autorisation de démarrage des travaux par HS2 Limited. Les équipes peuvent désormais lancer les études d'exécution et la construction d'une section de 80 kilomètres de la Phase 1 de la LGV HS2, de Londres à Birmingham.

Le projet comprend la réalisation des lots C2 et C3 de la future ligne à grande vitesse. Ce tronçon comprend 15 viaducs, 5 kilomètres de tranchées couvertes, 22 kilomètres de rétablissements routiers, 67 ouvrages de franchissement et 30 millions de mètres cubes d'excavation. Le montant total du contrat, incluant la phase de conception initiale et de développement déjà réalisée, est de 2,269 milliards de livres sterling (environ 2,6 milliards d'euros). Les travaux de construction doivent commencer dans le courant de cette année.

L'intégration de BAM Nuttall et Ferrovial Agroman permet de renforcer la joint-venture (35 % Eiffage ; 35 % Kier ; 15 % BAM Nuttall ; 15 % Ferrovial Agroman) et d'en accroître les capacités - notamment en nombre de travailleurs qualifiés sur la section centrale du projet. Ferrovial Agroman fait bénéficier la joint-venture de ses 60 ans d'expérience dans le milieu ferroviaire, dont les 30 dernières années consacrées à la réalisation de lignes à grande vitesse dans le monde entier, à l'instar du réseau espagnol qu'il a construit à hauteur de 25 % et dont il assure la maintenance à hauteur de 55 %. BAM Nuttall et Ferrovial Agroman apportent par ailleurs leur connaissance du projet HS2 pour lequel ils réalisent actuellement les travaux préparatoires de la section centrale en tant que membre de la joint-venture Fusion à hauteur des deux tiers.

" Eiffage et ses partenaires se félicitent de l'annonce faite par le gouvernement britannique concernant la nouvelle ligne à grande vitesse HS2. Quelles que soient les difficultés auxquelles les pays sont actuellement confrontés, nous saurons surmonter cette crise et mener à bien ce projet ambitieux " a déclaré Benoît de Ruffray, le président-directeur général d'Eiffage.

