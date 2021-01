Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : réalise le maillage du réseau biogaz à Poitiers Cercle Finance • 18/01/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Partenaire de GRDF, Eiffage Energie Systèmes termine en novembre le maillage du réseau de biogaz sur le territoire de l'agglomération du Grand Poitiers dont une partie estréalisée en enrubannage, annonce aujourd'hui Eiffage. La méthode d'enrubannage, qui consiste à envelopper la canalisation de gazà l'aide d'un film géotextile, contribue à limiter significativement l'empreinte carbone du chantier en réduisant l'apport de sable traditionnellement utilisé pour remblayer les tranchées. Une vingtaine de rotations de camions de transport ont ainsi pu être épargnées. Cette technique permet enoutre un gain de temps notable : un chantier, qui traditionnellement prendrait minimum trois semaines, se déroule ici deux fois plus rapidement.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.32%