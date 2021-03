Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : réalise des travaux d'éclairage en Belgique Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir aujourd'hui que Beliris, organisme en charge de promouvoir le rayonnement de la Région Bruxelles-Capitale, a mandatéleséquipes de VSE, filiale belge d'Eiffage, pour l'exécution technique de la mise en lumière de l'église Notre-Dame de Laeken. Il s'agira d'installer près de 400 projecteurs LED de dernière génération pouréclairer l'architecture néogothique. Des luminaires Dali seront auusi placés directement sur l'édifice, afin de préserver les riverains de toute pollution lumineuse. Quelques luminaires seront aussi placés aux alentours de l'église en pointant directement certaines zones à mettre en valeur de l'édifice. Près de 4km de câbles vont devoir être tirés afin d'alimenter l'ensemble de l'éclairage. Les travaux devraient s'achever le 31 mai, prévoit Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.49%