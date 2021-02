Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : raccorde la 1ère centrale photovoltaïque de Savoie Cercle Finance • 16/02/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Eiffage Energie Systèmes a été choisi par TotalQuadran pour réaliser le câblage et le raccordement de la centrale photovoltaïque deMéry(73). Les équipes d'Eiffage assureront le montage des structures photovoltaïques de la centrale, avant de raccorder les modules photovoltaïques au circuit électrique. Il s'agira aussi d'installer des capteurs météorologiques, ainsi que les caméras de vidéosurveillance du site. ' C'est la première fois que nous travaillons pour TotalQuadran, avec qui nous espérons nouer un partenariat. Le chantier de câblage et raccordement de la centrale photovoltaïque deMérypourrait, en effet, nous servir de carte de visite pour conclure avec eux de nouveaux marchés de ce type', indique Pierre-LouisCharroin, responsable d'études& projetspour Eiffage Énergie SystèmesInfra Rhône Alpes. La centrale photovoltaïque deMérysera pourvue de 11 340 modules SunPower. Une fois les travaux achevés, la centrale pourra atteindre 5MWc.

