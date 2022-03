Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: projet de reconstruction aux Baumettes information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du marché pour la troisième et dernière phase du projet de reconstruction du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, Demcy filiale d'Effage oeuvre pour cette première phase de travaux, au réemploi puis à la déconstruction des bâtiments.



Afin de réemployer un maximum de matériaux sur site, les équipes ont répertorié pendant 3 mois l'ensemble des éléments réutilisables soit quelque 63,2 tonnes de matériaux récupérées en seulement 5 jours de collecte.



Le groupe va réaliser les travaux de déconstruction, soit 44 000 m² de surface, pour laisser place nette à Eiffage Construction (mandataire) et Eiffage Énergie Systèmes.





