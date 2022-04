Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: poursuite des travaux de la Tour Eiffel information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Eiffage Métal annonce la poursuite des travaux de modernisation de la Tour Eiffel.



Le groupement Eiffage Métal et Baudin Châteauneuf est à l'oeuvre depuis fin 2018 pour rendre l'ascenseur du pilier nord plus performant, plus fiable et conforme aux normes actuelles de sécurité.



Les équipes d'Eiffage Métal ont procédé au remplacement des poulies, éléments majeurs du mécanisme.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.38%