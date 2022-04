Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: poursuit les travaux du CHRU de Brest information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction poursuit les travaux sur le chantier de 21 800 m2 du CHRU de Brest.



L'opération porte sur la conception, la réalisation et la maintenance de l'Institut de Cancérologie et d'Imagerie sur le site de la Cavale Blanche rattaché au CHRU de Brest.



Cette nouvelle structure regroupera, sur 21 800 m2, les services de radiothérapie, oncologie, hématologie, imagerie et médecine nucléaire. Ce nouvel ensemble hospitalier complexe sera livré à l'été 2023.



Côté environnemental, le bâtiment sera raccordé au réseau de chaleur urbain, un système de récupération de chaleur sera créé, et une isolation par l'extérieur installée.





