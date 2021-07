Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : pose d'un caisson en mer au large du Sénégal Cercle Finance • 06/07/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Samedi 3 juillet, les équipes d'Eiffage Génie Civil Marine ont installé un caisson offshore en béton de 16200 tonnes à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, à 10 kilomètres des côtes, annonce Eiffage aujourd'hui. Cette installation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création d'une infrastructure maritime, protégée par une digue brise-lames installée au large, pour accueillir une usine de liquéfaction flottante de gaz naturel (FLNG) et permettre l'accostage des méthaniers. Constituée de 21 caissons béton de 16 500 tonnes chacun fabriqués par Eiffage à Dakar (Sénégal), la digue brise-lames d'une longueur de 1,2 km sera posée par -33 m à 10 km des côtes. Parallèlement, les 2,5 millions de tonnes de matériaux de carrière requis pour la fondation de la digue sous-marine supportant les caissons béton sont en cours de production par Eiffage en Mauritanie dans une carrière ouverte spécifiquement pour le projet.

