Eiffage : participe à l'installation de Biomax, à Grenoble

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Clévia, une marque d'EiffageÉnergie Systèmes , a été mandatée pour l'installation de Biomax, la nouvelle unitéde production d'énergie par biomasse de la métropole grenobloise.

Biomaxest une centrale decogénérationcapable deproduirede la chaleur et de l'électricité àpartir d'ungénérateurde vapeur de 40 MW. La chaleurainsiproduite estprincipalementdiffuséedans le réseau de chauffage urbain mais sert également à produire de l'électricité grâce àunGroupe turbo-alternateur(GTA).

Àterme,Biomaxproduira 220GWhd'énergie par an, soit 183GWhde chaleur et 37GWhd'électricité.La centrale consommera chaque année 85 000 tonnes de bois (92 % issus de plaquettes forestières et 8 % de bois recyclé).

Elle devrait permettreàla Compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise (CCIAG) d'alimenter entre 15 000 et 20 000 logements en chauffage urbain et 10 000 logements enélectricité, tout enéconomisantenviron 12 000tonnesde CO2par an.