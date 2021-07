Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : participe à l'implantation de l'usine IndaChlor information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Clemessy, marque d'Eiffage Energie Systèmes, annonce être en charge des installations électriques et des automatismes de l'usine chimique IndaChlor de Loon-Plage (Nord), appartenant à l'entreprise belge Indaver, spécialisée dans la gestion durable des déchets. 'Nos experts ontréalisélesétudesélectriques,ainsi que l'ensembledes travauxd'électricité liésauxutilités(...) Ils se sont aussi chargés de raccorderlesarmoiresd'automatismeset les différentsréseauxdu site. Ils ontégalement réaliséles travaux d'instrumentation de l'usine(pose de capteurs, transmetteurs, raccordement en pneumatique deséquipements, etc.)', indique Eiffage.

