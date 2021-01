Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : partenariat durable avec Biocenys, en Occitanie Cercle Finance • 14/01/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Les équipes d'Eiffage Construction ont entamé un partenariat avec Biocenys, en Occitanie, afin de compenser l'empreinte carbone laissée par les travaux du chantier 'Connexion La Cartoucherie' à Toulouse. Eiffage Construction va ainsi contribuer financièrement à la gestion forestière durable de Fontbruno, sur la commune d'Escoussens dans le Tarn, qui permettraà 13,5 ha de forêt dégradée d'être restaurés. Cette compensation représente plus de 8 200 arbres pour une séquestration de 262 tonnes de CO2. 'Cette initiative permet de conserver et d'améliorer les puits carbone et la biodiversité de forêts qui sont gérées durablement, grâce à une charte exigeante, contribuant ainsi à la réduction de notre empreinte carbone mais également à la préservation de la biodiversité', indique Eiffage.

