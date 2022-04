Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: ouverture de l'offre sur les actions SMTPC information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC).



Les actionnaires de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Vinci Concessions et Eiffage du 14 avril 2022 au 6 mai 2022 (inclus).



L'offre est au prix de 27,00 euros par action SMTPC, prix qui a été déclaré équitable par l'expert indépendant.



Vinci Concessions et Eiffage n'ont pas l'intention de déposer d'offre publique sur SMTPC dans les 12 mois ni de déposer d'offre à un prix supérieur à 27,00 euros par action dans les 24 mois suivants, soit jusqu'au 12 avril 2025.





