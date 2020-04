Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : ordre de service reçu pour le projet HS2 Cercle Finance • 15/04/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Eiffage et Kier, avec leurs nouveaux partenaires BAM Nuttall et Ferrovial Agroman, annoncent avoir reçu l'ordre de service pour la phase travaux du projet de ligne à grande vitesse (LGV) HS2 au Royaume Uni. 'Les équipes peuvent désormais lancer les études d'exécution et la construction d'une section de 80 kilomètres de la Phase 1 de la LGV HS2, de Londres à Birmingham', précisent-ils. Les travaux de construction doivent commencer dans le courant de cette année. Le projet comprend la réalisation des lots C2 et C3 de la future ligne à grande vitesse. Le montant total du contrat, incluant la phase de conception initiale et de développement déjà réalisée, est de 2,269 milliards de livres (environ 2,6 milliards d'euros).

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.44%