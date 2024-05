Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: opération d'actionnariat salarié réalisée information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 08:06









(CercleFinance.com) - Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a indiqué vendredi soir que plus de 57.000 salariés ont souscrit, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024, à son augmentation de capital réservée aux salariés annoncée le 28 février dernier.



Cette opération s'est traduite par une augmentation de capital de plus de 238,8 millions d'euros et l'émission de 2.463.500 actions nouvelles, représentant 2,51% du nombre d'actions en circulation.



Le conseil d'administration a par la suite décidé de procéder à l'annulation de 2.463.500 actions autodétenues, maintenant ainsi le capital à 98 millions d'actions. A l'issue de ces opérations, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024 détiendra 3,14% du capital.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +4.09%