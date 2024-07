Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage:Olivier Berthelot a été nommé à Eiffage Construction information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Olivier Berthelot a été nommé président d'Eiffage Construction le 1er juillet 2024 et intègre à ce titre le comité exécutif du Groupe.



Olivier Berthelot occupait depuis 2022 le poste de président de Nové, société concessionnaire en charge de la réalisation du contrat de gestion, rénovation et développement du parc de logements du ministère des Armées.



Olivier Berthelot a réalisé toute sa carrière au sein du Groupe. Il a débuté en 1991 comme responsable de programme immobilier. Il a ensuite occupé des postes de management au sein des équipes de production d'Eiffage Construction, avant de devenir à partir de 2005 directeur de différentes filiales en Île-de-France.



En 2011, il est nommé directeur d'Eiffage Construction Grands Projets, puis directeur régional en 2014. En 2019, il devient directeur opérationnel au sein d'Eiffage Génie Civil, en charge de l'ensemble de la production du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express, avant de rejoindre Eiffage Concessions comme directeur des projets spéciaux.





