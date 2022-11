Eiffage: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 10:59

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Eiffage, avec un objectif de cours relevé de 116 à 117 euros.



Eiffage a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7.3% au T3 vs 2021, 2.4% supérieur aux attentes d'Oddo. Sur les 9 mois, le CA est en hausse de 8.1% vs 2021.



A fin septembre, le carnet de commandes est en hausse de 14.6% sur un an (+4% vs 30/06) et représente 13.7 mois d'activité en branche Travaux. A titre de comparaison, le carnet de commandes de Vinci progressait de 2% vs 30 juin.



Dans ce contexte, Oddo ajuste ses estimations et anticipe un résultat net de 872 ME vs 725 ME en 2019 et 882 ME pour le consensus (visible Alpha) avant publication



'Au global, nous relevons nos estimations de chiffre d'affaires de 1.1% en 2022 mais abaissons de 0.9% nos estimations d'EBIT', indique l'analyste.