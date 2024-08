Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: objectifs climatiques validés par la SBTI information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Eiffage indique que la Science-Based Targets Initiative a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme (2030) et long terme (2050) pour les scopes 1, 2 et 3, les considérant comme conformes à l'Accord de Paris et à la trajectoire 1,5 °C.



Par rapport à 2019, le groupe vise une réduction de 46% sur les scopes 1 et 2, et de 30% sur le scope 3 à horizon 2030, puis de 90% pour les scopes 1, 2 et 3 à 2050, ainsi que le net-zero émissions sur l'ensemble de sa chaîne de valeur à l'horizon 2050.



Depuis 2019, sa stratégie est axée sur la réduction de son empreinte interne, notamment en se concentrant sur la réduction des consommations énergétiques sur ses sites et chantiers, et sur la production d'offres bas carbone avec ses partenaires et fournisseurs.





