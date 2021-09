Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : nouveau directeur immobilier pour le Centre-Est information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui la nomination d'Adnane El-Qotni comme nouveau directeur d'Eiffage Immobilierpour la région Centre-Est depuis le 1er septembre. Diplômé de l'ESTP, Adnane El-Qotni a démarré sa carrière en 2007 en intégrantEiffage Concessionsen tant que responsable de projets où il a notamment été en charge du Grand Stade de Lille Métropole. Par la suite, il a passé une dizaine d'années chez Vinci Concessions, à différents postes à responsabilités.

