Eiffage : nouveau campus parisien pour NEOMA information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 13:33









(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier et NEOMA Business School ont inauguré le nouveau campus parisien de l'Ecole situé au 6 rue Vandrezanne 75013 Paris. Le nouveau campus, qui vise la certification HQE Bâtiment Durable Performant, occupe désormais 6 000 m² sur 5 niveaux. Il comporte 25 salles de cours, des salles de créativité, des espaces de coworking, un amphithéâtre modulable et des espaces dédiés à l'association des diplômés et à l'incubateur de l'Ecole. ' En surplomb du centre commercial Italie 2, l'édifice a fait l'objet d'une transformation de bureaux en établissement d'enseignement supérieur tourné vers l'innovation et adapté aux nouveaux usages pédagogiques, pour accueillir le nouveau campus parisien de NEOMA Business School à partir de la rentrée académique 2021 ' indique le groupe.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.57%